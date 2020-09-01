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Дешевый эквайринг не опасен

Регулирование комиссии заставит банки перестроиться, чтобы не потерять рынок
Марк Баранов , управляющий директор по развитию торгового эквайринга МКБ
Андрей Гордеев / Ведомости

«Ведомости» уже писали, что для малого и среднего бизнеса вот-вот снизят тарифы на эквайринг. И делились мнением ряда операторов рынка, что это неминуемо приведет к ухудшению условий бонусных программ по картам, к отмене кэшбэка и в итоге расчеты с помощью карт едва ли не потеряют для простых потребителей смысл.

Разговоры об этом пошли после сообщений о том, что первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил проработать вопрос о снижении комиссий на эквайринг для предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) до 1% в рамках нацпроекта по его поддержке. Сейчас у некоторых банков размер комиссий может доходить до 3%. Ввести фиксированную комиссию предлагают уже этой осенью. После появления этой информации Ассоциация банков России обратилась в Минэкономразвития с предложением не ограничивать комиссию, поскольку после такого снижения банкам придется отказаться от поддержки эквайринга и переложить ее на клиента; также возможно ухудшение программ лояльности для держателей карт, поскольку с регулированием эквайринговой комиссии будет снижена и межбанковская комиссия, которая во многом определяет уровень кэшбэка. По крайней мере, так считают отдельные банки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных