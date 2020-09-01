Дешевый эквайринг не опасен

Разговоры об этом пошли после сообщений о том, что первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил проработать вопрос о снижении комиссий на эквайринг для предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) до 1% в рамках нацпроекта по его поддержке. Сейчас у некоторых банков размер комиссий может доходить до 3%. Ввести фиксированную комиссию предлагают уже этой осенью. После появления этой информации Ассоциация банков России обратилась в Минэкономразвития с предложением не ограничивать комиссию, поскольку после такого снижения банкам придется отказаться от поддержки эквайринга и переложить ее на клиента; также возможно ухудшение программ лояльности для держателей карт, поскольку с регулированием эквайринговой комиссии будет снижена и межбанковская комиссия, которая во многом определяет уровень кэшбэка. По крайней мере, так считают отдельные банки.