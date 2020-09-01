Неистребимый мисселинг

Примерно так: человек обратился в банк за какой-либо услугой. Сотрудник банка оформляет не только ее, но и какую-то дополнительную опцию. Она чудо как хороша, один только нюанс все портит: данному клиенту она без надобности. Клиенту приходит код подтверждения по sms, он сообщает его сотруднику – и услуга включена и оплачена, хотя о ней ничего не было рассказано.