Превентивная реструктуризация

Превентивная реструктуризацияБудущее банкротного права
Коронавирусная катастрофа, обвал цен на нефть и проблемы с платежами совпали с новой волной внимания к процедурам банкротства. В ЕС приняли новую директиву 2019/1023, а в России с начала 2020 г. обсуждается проект реформы закона о банкротстве. Его итогом должно стать широкое применение реабилитационных процедур.
И европейская директива, и российский проект реформы подтверждают расхожее выражение: любая реструктуризация – это поиск стороны, которая «оплатит банкет» сохранения платежеспособности должника.
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