Последний очаг

Последний очаг75 лет назад закончилась Вторая мировая война
9 мая мы отпраздновали 75-й день Победы. Но нельзя не вспомнить и другую дату победы во Второй мировой войне – 2 сентября. Ведь величайшая война в истории человечества имела два очага – европейский и тихоокеанский (дальневосточный). На востоке Азии и в Океании война продолжалась и летом 1945 г.
Еще в 1931 г. Япония оттяпала северо-восточную часть Китая – Маньчжурию. А в 1937 г. напала на Китай и постепенно захватила обширные территории на востоке и юге страны. До 1941 г. китайцев поддерживал СССР и даже два раза вступал с Японией в локальные военные конфликты – в 1938 г. у озера Хасан и в 1939 г. на реке Халхин-Гол. Но 13 апреля 1941 г. СССР и Япония заключили пакт о нейтралитете, который оказался большим благом, когда на Советский Союз напала Германия.