Последний очаг

Еще в 1931 г. Япония оттяпала северо-восточную часть Китая – Маньчжурию. А в 1937 г. напала на Китай и постепенно захватила обширные территории на востоке и юге страны. До 1941 г. китайцев поддерживал СССР и даже два раза вступал с Японией в локальные военные конфликты – в 1938 г. у озера Хасан и в 1939 г. на реке Халхин-Гол. Но 13 апреля 1941 г. СССР и Япония заключили пакт о нейтралитете, который оказался большим благом, когда на Советский Союз напала Германия.