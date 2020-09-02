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Последний очаг

75 лет назад закончилась Вторая мировая война
Александр Шубин , историк
Американский генерал Дуглас Макартур подписывает документы о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года на борту военного корабля «Миссури» /AP

9 мая мы отпраздновали 75-й день Победы. Но нельзя не вспомнить и другую дату победы во Второй мировой войне – 2 сентября. Ведь величайшая война в истории человечества имела два очага – европейский и тихоокеанский (дальневосточный). На востоке Азии и в Океании война продолжалась и летом 1945 г.

Еще в 1931 г. Япония оттяпала северо-восточную часть Китая – Маньчжурию. А в 1937 г. напала на Китай и постепенно захватила обширные территории на востоке и юге страны. До 1941 г. китайцев поддерживал СССР и даже два раза вступал с Японией в локальные военные конфликты – в 1938 г. у озера Хасан и в 1939 г. на реке Халхин-Гол. Но 13 апреля 1941 г. СССР и Япония заключили пакт о нейтралитете, который оказался большим благом, когда на Советский Союз напала Германия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных