Исход из мирового города

За весну 2020 г., с 1 марта по 1 мая, из Нью-Йорка уехало около 5% жителей. Это очень много. Сильнее других опустели престижные районы – Сохо, Вест-Вилладж, Верхний Ист-Сайд, где численность населения упала на 40%. Губернатор штата Эндрю Куомо жалуется, что исход богатых жителей уже ударил по налоговым поступлениям, ведь 1% самых богатых давал половину всех доходов казны.