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Исход из мирового города

Пандемия остановила джентрификацию
Алексей Сахнин
Mark Lennihan / AP

За весну 2020 г., с 1 марта по 1 мая, из Нью-Йорка уехало около 5% жителей. Это очень много. Сильнее других опустели престижные районы – Сохо, Вест-Вилладж, Верхний Ист-Сайд, где численность населения упала на 40%. Губернатор штата Эндрю Куомо жалуется, что исход богатых жителей уже ударил по налоговым поступлениям, ведь 1% самых богатых давал половину всех доходов казны.

Нечто похожее происходит повсюду. Цены на аренду в Сан-Франциско упали на 10–15% из-за того, что тысячи высокооплачиваемых сотрудников хайтек-компаний перешли на удаленную работу и покинули Кремниевую долину. Волна докатилась и до Москвы: здесь на удаленку перешло 29% наемных работников. Почти в 3 раза выросло число запросов на аренду загородного дома. В разгар карантина столицу покинуло, по разным подсчетам, 3–5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных