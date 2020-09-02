Исход из мирового города

Исход из мирового городаПандемия остановила джентрификацию
За весну 2020 г., с 1 марта по 1 мая, из Нью-Йорка уехало около 5% жителей. Это очень много. Сильнее других опустели престижные районы – Сохо, Вест-Вилладж, Верхний Ист-Сайд, где численность населения упала на 40%. Губернатор штата Эндрю Куомо жалуется, что исход богатых жителей уже ударил по налоговым поступлениям, ведь 1% самых богатых давал половину всех доходов казны.
Нечто похожее происходит повсюду. Цены на аренду в Сан-Франциско упали на 10–15% из-за того, что тысячи высокооплачиваемых сотрудников хайтек-компаний перешли на удаленную работу и покинули Кремниевую долину. Волна докатилась и до Москвы: здесь на удаленку перешло 29% наемных работников. Почти в 3 раза выросло число запросов на аренду загородного дома. В разгар карантина столицу покинуло, по разным подсчетам, 3–5 млн человек.