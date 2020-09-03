Клуб финансистов-филантропов

Клуб финансистов-филантроповКак топ-менеджеры крупных компаний создают благотворительные сообщества
Несколько финансовых директоров крупных индустриальных компаний — Алексей Филипповский из АК «Алроса», Александр Петров из СИБУРа, Алексей Куличенко из «Северстали», а также со-основатель финансовой компании Matrix Capital Павел Малый и частный инвестор Андрей Кашубский – собрались вместе, чтобы развивать собственный благотворительный проект. Так возник бутиковый фонд «Путевка в жизнь» с идеей помощи детям из глубокой провинции в получении высшего образования и годовым бюджетом около 10 млн руб.
Даже если подобные инициативы невелики в сравнении с программами крупнейших российских доноров, они заполняют те ниши, до которых не дотягиваются государство или супер-фонды. И одновременно решают экзистенциальные задачи учредителей – повышают осмысленность жизни, развивают внутренние связи внутри сообщества. Все участники проекта ранее либо работали в McKinsey, либо пересекались в области корпоративных финансов. Например, трое из них в разные времена работали на одной и той же позиции в СИБУРе.