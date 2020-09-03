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Клуб финансистов-филантропов

Как топ-менеджеры крупных компаний создают благотворительные сообщества
Алексей Фирсов
Участники программ фонда «Путевка в жизнь» /facebook.com/pg

Несколько финансовых директоров крупных индустриальных компаний — Алексей Филипповский из АК «Алроса», Александр Петров из СИБУРа, Алексей Куличенко из «Северстали», а также со-основатель финансовой компании Matrix Capital Павел Малый и частный инвестор Андрей Кашубский – собрались вместе, чтобы развивать собственный благотворительный проект. Так возник бутиковый фонд «Путевка в жизнь» с идеей помощи детям из глубокой провинции в получении высшего образования и годовым бюджетом около 10 млн руб. 

Даже если подобные инициативы невелики в сравнении с программами крупнейших российских доноров, они заполняют те ниши, до которых не дотягиваются государство или супер-фонды. И одновременно решают экзистенциальные задачи учредителей – повышают осмысленность жизни, развивают внутренние связи внутри сообщества. Все участники проекта ранее либо работали в McKinsey, либо пересекались в области корпоративных финансов.  Например, трое из них в разные времена работали на одной и той же позиции в СИБУРе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных