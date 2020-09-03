Клуб финансистов-филантропов

Даже если подобные инициативы невелики в сравнении с программами крупнейших российских доноров, они заполняют те ниши, до которых не дотягиваются государство или супер-фонды. И одновременно решают экзистенциальные задачи учредителей – повышают осмысленность жизни, развивают внутренние связи внутри сообщества. Все участники проекта ранее либо работали в McKinsey, либо пересекались в области корпоративных финансов. Например, трое из них в разные времена работали на одной и той же позиции в СИБУРе.