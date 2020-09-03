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В арбитражных судах слишком много дел

Пора радикально менять подход к развитию альтернативных форм судебного разбирательства
Владимир Хвалей
Денис Абрамов / Ведомости

Тот, кто никогда не сталкивался с государственными арбитражными судами, особенно в Москве, может быть сильно удивлен во время первого же заседания, когда узнает, что слушание по его делу может длиться всего 5 или 10 минут. За это время судья должен успеть проверить полномочия сторон, разъяснить им права, дать возможность представителям выступить по существу, а потом еще в репликах. Эдакий юридический пинг-понг.

Однако нельзя в этом обвинять судей, поскольку они работают в рамках сильнейшего временного прессинга. По статистике, средняя нагрузка на судью Арбитражного суда г. Москвы составляет 180 дел в месяц. То есть в среднем на одно дело (с учетом 40-часовой рабочей недели) приходится 1 час 7 минут. За это время судья должен принять дело к производству, провести предварительное и основное судебные заседания, а также, пользуясь профессиональным сленгом, отписать решение. Если судья нарушит сроки разбирательства, то это повлияет на оценку его работы. Для сравнения: средняя нагрузка на судей в США составляет 29 дел в год (2–3 дела в месяц). При этом нагрузка на российских судей еще и постоянно растет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных