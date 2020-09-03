В арбитражных судах слишком много дел

В арбитражных судах слишком много делПора радикально менять подход к развитию альтернативных форм судебного разбирательства
Тот, кто никогда не сталкивался с государственными арбитражными судами, особенно в Москве, может быть сильно удивлен во время первого же заседания, когда узнает, что слушание по его делу может длиться всего 5 или 10 минут. За это время судья должен успеть проверить полномочия сторон, разъяснить им права, дать возможность представителям выступить по существу, а потом еще в репликах. Эдакий юридический пинг-понг.
Однако нельзя в этом обвинять судей, поскольку они работают в рамках сильнейшего временного прессинга. По статистике, средняя нагрузка на судью Арбитражного суда г. Москвы составляет 180 дел в месяц. То есть в среднем на одно дело (с учетом 40-часовой рабочей недели) приходится 1 час 7 минут. За это время судья должен принять дело к производству, провести предварительное и основное судебные заседания, а также, пользуясь профессиональным сленгом, отписать решение. Если судья нарушит сроки разбирательства, то это повлияет на оценку его работы. Для сравнения: средняя нагрузка на судей в США составляет 29 дел в год (2–3 дела в месяц). При этом нагрузка на российских судей еще и постоянно растет.