В арбитражных судах слишком много дел

Однако нельзя в этом обвинять судей, поскольку они работают в рамках сильнейшего временного прессинга. По статистике, средняя нагрузка на судью Арбитражного суда г. Москвы составляет 180 дел в месяц. То есть в среднем на одно дело (с учетом 40-часовой рабочей недели) приходится 1 час 7 минут. За это время судья должен принять дело к производству, провести предварительное и основное судебные заседания, а также, пользуясь профессиональным сленгом, отписать решение. Если судья нарушит сроки разбирательства, то это повлияет на оценку его работы. Для сравнения: средняя нагрузка на судей в США составляет 29 дел в год (2–3 дела в месяц). При этом нагрузка на российских судей еще и постоянно растет.