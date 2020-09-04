Мотор турецкой экспансии

В Ливии Турция поддерживает признанное в мире правительство национального согласия (ПНС) в Триполи против сил восточного полевого командира Халифы Хафтара и требует передачи в руки ПНС города Сирт и крупнейших нефтяных месторождений Ливии, а также авиабазы Джуфра. Турецкие военные перебросили в Ливию свои подразделения и тысячи сирийских наемников. Причем для Эрдогана важна не только ливийская нефть: благодаря соглашению Турции и ПНС взяты под контроль огромные регионы в Восточном Средиземноморье, где расположены газовые месторождения. Теперь Турция пытается помочь ПНС установить контроль над всей Ливией.