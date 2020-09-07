Инфляция с поправкой на вирус

Инфляция с поправкой на вирусКак коронакризис влияет на точность оценок динамики потребительских цен
С началом коронакризиса аналитики столкнулись с неопределенностью изменения многих экономических показателей – и, соответственно, с недоверием обывателей, да и некоторых специалистов. Точность измерения вообще снижается во время кризисов – т. е. именно тогда, когда потребность в надежных оценках наиболее велика. Но текущий кризис выделяется даже на этом фоне: он аномально скоротечен и во многом вызван неэкономическими причинами.
Бросающиеся в глаза проблемы измерения связаны с построением индексов потребительских цен (ИПЦ). Во-первых, с началом карантина резко изменилась структура потребительских расходов. Особенно сильно снизилось потребление услуг, а также приобретение ряда непродовольственных товаров. Структура потребительских расходов определяет веса, с которыми при построении ИПЦ учитывается динамика цен и тарифов на отдельные товары и услуги. Если во время кризиса использовать докризисные веса, получим искаженные оценки динамики стоимости жизни. Чтобы учесть изменения структуры потребительских расходов, необходимы результаты обследований бюджетов домашних хозяйств. Но эти обследования проводятся в квартальном режиме, а для построения новой системы весов на их основе требуется дополнительное время. В результате обновление весов с целью учета кризисных реалий возможно, лишь когда скоротечный коронакризис уже закончится.