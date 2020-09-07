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Инфляция с поправкой на вирус

Как коронакризис влияет на точность оценок динамики потребительских цен
Владимир Бессонов , заведующий Лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста НИУ ВШЭ
Евгений Разумный / Ведомости

С началом коронакризиса аналитики столкнулись с неопределенностью изменения многих экономических показателей – и, соответственно, с недоверием обывателей, да и некоторых специалистов. Точность измерения вообще снижается во время кризисов – т. е. именно тогда, когда потребность в надежных оценках наиболее велика. Но текущий кризис выделяется даже на этом фоне: он аномально скоротечен и во многом вызван неэкономическими причинами.

Бросающиеся в глаза проблемы измерения связаны с построением индексов потребительских цен (ИПЦ). Во-первых, с началом карантина резко изменилась структура потребительских расходов. Особенно сильно снизилось потребление услуг, а также приобретение ряда непродовольственных товаров. Структура потребительских расходов определяет веса, с которыми при построении ИПЦ учитывается динамика цен и тарифов на отдельные товары и услуги. Если во время кризиса использовать докризисные веса, получим искаженные оценки динамики стоимости жизни. Чтобы учесть изменения структуры потребительских расходов, необходимы результаты обследований бюджетов домашних хозяйств. Но эти обследования проводятся в квартальном режиме, а для построения новой системы весов на их основе требуется дополнительное время. В результате обновление весов с целью учета кризисных реалий возможно, лишь когда скоротечный коронакризис уже закончится.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных