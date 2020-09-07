Налог на профессиональный доход сработал

Вначале, с 1 января 2019 г., налог на профессиональный доход (НПД) вводился в качестве эксперимента в четырех регионах – Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан. Постепенно к первопроходцам присоединялись другие субъекты Федерации, а с августа этого года НПД распространился на всю страну. Почти половина самозанятых сегодня приходится на Москву, где, по данным мэрии, за первое полугодие 2020 г. их число выросло на 70%.