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Налог на профессиональный доход сработал

Уже больше 1 млн человек ведут бизнес как самозанятые
Арсений Поярков , основатель агентства оценки цифровых активов DigRate
Евгений Разумный / Ведомости

К концу первого полугодия 2020 г. количество самозанятых граждан в России выросло в 10,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь более миллиона человек в стране зарегистрированы в качестве самозанятых и суммарно заработали уже 130 млрд руб.

Вначале, с 1 января 2019 г., налог на профессиональный доход (НПД) вводился в качестве эксперимента в четырех регионах – Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан. Постепенно к первопроходцам присоединялись другие субъекты Федерации, а с августа этого года НПД распространился на всю страну. Почти половина самозанятых сегодня приходится на Москву, где, по данным мэрии, за первое полугодие 2020 г. их число выросло на 70%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных