Налог на профессиональный доход сработал

Налог на профессиональный доход сработалУже больше 1 млн человек ведут бизнес как самозанятые
К концу первого полугодия 2020 г. количество самозанятых граждан в России выросло в 10,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь более миллиона человек в стране зарегистрированы в качестве самозанятых и суммарно заработали уже 130 млрд руб.
Вначале, с 1 января 2019 г., налог на профессиональный доход (НПД) вводился в качестве эксперимента в четырех регионах – Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан. Постепенно к первопроходцам присоединялись другие субъекты Федерации, а с августа этого года НПД распространился на всю страну. Почти половина самозанятых сегодня приходится на Москву, где, по данным мэрии, за первое полугодие 2020 г. их число выросло на 70%.
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