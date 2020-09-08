Бесконечный Джуканович

Только ленивый не сравнивал в эти дни двух лидеров восточноевропейских республик – Мило Джукановича и Александра Лукашенко. Черногорский президент пришел к власти еще раньше своего белорусского коллеги – в феврале 1991 г., до распада Югославии и СССР. Джуканович впервые стал тогда черногорским премьером и с тех самых пор удерживает страну под своим контролем, занимая высшие государственные должности или перепоручая их на время доверенным лицам. Однако это не вызывает вопросов в Брюсселе и Вашингтоне, которые всегда прощали Джукановичу обвинения в авторитаризме, коррупции, преследованиях политической оппозиции. Словом, все то, что вменяется в вину «последнему диктатору Европы» из Минска.