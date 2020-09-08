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Бесконечный Джуканович

Какие автократы нравятся Западу
Андрей Манчук , политолог, Киев
Мило Джуканович /Stevo Vasiljevic / Reuters

Парламентские выборы в Черногории могут привести к смене власти и политического курса этой небольшой балканской страны. Правящая Демократическая партия социалистов, во главе которой стоит президент Мило Джуканович, получила 35% голосов, заняв 1-е место. Однако оппозиционные партии вместе набирают 47%. «Тридцатилетний режим пал. Наступило время свободы», – заявил Здравко Кривокапич, лидер блока «За будущее Черногории», пообещав сформировать коалицию со всеми противниками ультрарыночных и совершенно недемократичных «социалистов».

Только ленивый не сравнивал в эти дни двух лидеров восточноевропейских республик – Мило Джукановича и Александра Лукашенко. Черногорский президент пришел к власти еще раньше своего белорусского коллеги – в феврале 1991 г., до распада Югославии и СССР. Джуканович впервые стал тогда черногорским премьером и с тех самых пор удерживает страну под своим контролем, занимая высшие государственные должности или перепоручая их на время доверенным лицам. Однако это не вызывает вопросов в Брюсселе и Вашингтоне, которые всегда прощали Джукановичу обвинения в авторитаризме, коррупции, преследованиях политической оппозиции. Словом, все то, что вменяется в вину «последнему диктатору Европы» из Минска.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных