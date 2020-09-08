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Эра гнева и год восстания

«Глубинный народ» выбирает между элитами и средним классом
Алексей Сахнин
AP

«2020-й запомнится вместе с 1848-м и 1968-м как год кризиса и глобального восстания», – пишет британская Evening Standard. Протестами охвачено 40 стран на всех континентах. Демонстранты выходят на улицы с антиправительственными лозунгами, прорывают оцепления и строят баррикады в сотнях городов во всех частях света. А впереди возможная вторая волна пандемии, продолжение экономического кризиса, выход Великобритании из ЕС, непростые выборы в США. Не говоря уже про черных лебедей, которые теперь летают стаями.

«Эру гнева» еще два года назад спрогнозировали авторы доклада о глобальных рисках, подготовленного к Давосскому форуму 2019 г. Они провели исследование и выяснили, что 59% респондентов в развитых странах ожидают роста «общественного гнева против элиты». Наконец гнев накопился в товарных количествах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных