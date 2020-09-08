Эра гнева и год восстания«Глубинный народ» выбирает между элитами и средним классом
«2020-й запомнится вместе с 1848-м и 1968-м как год кризиса и глобального восстания», – пишет британская Evening Standard. Протестами охвачено 40 стран на всех континентах. Демонстранты выходят на улицы с антиправительственными лозунгами, прорывают оцепления и строят баррикады в сотнях городов во всех частях света. А впереди возможная вторая волна пандемии, продолжение экономического кризиса, выход Великобритании из ЕС, непростые выборы в США. Не говоря уже про черных лебедей, которые теперь летают стаями.
«Эру гнева» еще два года назад спрогнозировали авторы доклада о глобальных рисках, подготовленного к Давосскому форуму 2019 г. Они провели исследование и выяснили, что 59% респондентов в развитых странах ожидают роста «общественного гнева против элиты». Наконец гнев накопился в товарных количествах.