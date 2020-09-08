Эра гнева и год восстания

«2020-й запомнится вместе с 1848-м и 1968-м как год кризиса и глобального восстания», – пишет британская Evening Standard. Протестами охвачено 40 стран на всех континентах. Демонстранты выходят на улицы с антиправительственными лозунгами, прорывают оцепления и строят баррикады в сотнях городов во всех частях света. А впереди возможная вторая волна пандемии, продолжение экономического кризиса, выход Великобритании из ЕС, непростые выборы в США. Не говоря уже про черных лебедей, которые теперь летают стаями.