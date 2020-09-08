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Единая Россия как объект вожделения

Нет никакой единой России, есть два автономных антагонистических мира
Михаил Романов , директор АНО «Лаборатория изучения общественного мнения»
Андрей Гордеев / Ведомости

13 сентября, в единый день голосования, в ряде российских регионов состоятся выборы губернаторов и депутатов различных уровней. Главная интрига выборов – сохранится ли «Единая Россия» в качестве основной политической силы страны

Ни для кого не секрет, что все последние годы ЕР теряет свои позиции. Почувствовав это, единороссы вдруг стали массово баллотироваться в качестве самовыдвиженцев. Все чаще можно слышать прогнозы, что ЕР вскоре сойдет с политической сцены. Однако слухи о скором конце партии власти представляются сильно преувеличенными. Так, все участвующие в сентябрьских выборах губернаторы (за исключением либерал-демократа Алексея Островского) выдвигаются именно от «Единой России». В то же время весьма симптоматично, что пять из девяти врио губернаторов идут на выборы как самовыдвиженцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных