Единая Россия как объект вожделения

Ни для кого не секрет, что все последние годы ЕР теряет свои позиции. Почувствовав это, единороссы вдруг стали массово баллотироваться в качестве самовыдвиженцев. Все чаще можно слышать прогнозы, что ЕР вскоре сойдет с политической сцены. Однако слухи о скором конце партии власти представляются сильно преувеличенными. Так, все участвующие в сентябрьских выборах губернаторы (за исключением либерал-демократа Алексея Островского) выдвигаются именно от «Единой России». В то же время весьма симптоматично, что пять из девяти врио губернаторов идут на выборы как самовыдвиженцы.