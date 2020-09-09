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Дискуссионный бюджет Москвы

В России разучились управлять экономикой и развитием территорий
Алексей Фирсов
Максим Стулов / Ведомости

Выступая в самый канун московского Дня города на Столыпинском форуме, Олег Дерипаска вновь призвал перестать кормить Москву. «Нам денег не нужно, нужно перераспределить то, что собрали. Стащили в Москву, Москва живет прекрасно, часть отложили в стабилизационный фонд, что, наверное, тоже прекрасно. А в регионах и у предприятий ничего не осталось», – сказал предприниматель, чьи промышленные активы разбросаны по Сибири, но головной офис находится в Москве на Рочдельской улице, совсем недалеко от здания правительства. 

Это высказывание, разумеется, отражает широкий пласт мнений, сформованных в российской провинции. Концентрация ресурсов в столице кажется носителям идеи перераспределения крайне несбалансированной экономически и несправедливой этически. И все же как бы широко не резонировало выступление Дерипаски с настроениями регионов, стоит пройти развилку: целесообразно ли стремиться к относительно равномерному распределению ресурсов или концентрировать их в крупных центрах – нескольких агломерациях с высокой плотностью экономических и социальных связей, способных к участию в глобальной конкуренции территорий? И если выбирать первое, то делать ли это административно (подобно переносу ряда энергетических компаний в Санкт-Петербург) или создавать инфраструктурные условия для изменения структуры бизнеса? 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных