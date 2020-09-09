Дискуссионный бюджет Москвы

Это высказывание, разумеется, отражает широкий пласт мнений, сформованных в российской провинции. Концентрация ресурсов в столице кажется носителям идеи перераспределения крайне несбалансированной экономически и несправедливой этически. И все же как бы широко не резонировало выступление Дерипаски с настроениями регионов, стоит пройти развилку: целесообразно ли стремиться к относительно равномерному распределению ресурсов или концентрировать их в крупных центрах – нескольких агломерациях с высокой плотностью экономических и социальных связей, способных к участию в глобальной конкуренции территорий? И если выбирать первое, то делать ли это административно (подобно переносу ряда энергетических компаний в Санкт-Петербург) или создавать инфраструктурные условия для изменения структуры бизнеса?