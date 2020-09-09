Как вернуть беглых банкиров

Как вернуть беглых банкировЭкономические эффекты от преследования «поджигателей»
Бывает (и нередко), что, когда банк или иной финансовый институт постиг крах, но размер дыры еще не подсчитан, его бенефициары и менеджеры уже находятся очень далеко от России. Недавно бывший бенефициар нескольких рухнувших страховых компаний Александр Кондратенков, например, оказался в Чили под именем Александра Гарсии. Великобритания, Израиль, Испания, ЮАР, страны Южной Америки и Южной Азии – география мест отъезда бывших топов и акционеров очень широка.
Глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев считает, что одних только усилий его агентства, пусть и в сотрудничестве с правоохранителями, недостаточно для преследования сбежавших финансистов. Идея АСВ заключается в расширении списка ответственных за счет прокуратуры, финмониторинга, разведки и т. д. А координировать работу всех этих ведомств, считает Исаев, должен Минюст, поскольку итогом сыска должны стать суды над беглецами.