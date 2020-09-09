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Как вернуть беглых банкиров

Экономические эффекты от преследования «поджигателей»
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

Бывает (и нередко), что, когда банк или иной финансовый институт постиг крах, но размер дыры еще не подсчитан, его бенефициары и менеджеры уже находятся очень далеко от России. Недавно бывший бенефициар нескольких рухнувших страховых компаний Александр Кондратенков, например, оказался в Чили под именем Александра Гарсии. Великобритания, Израиль, Испания, ЮАР, страны Южной Америки и Южной Азии – география мест отъезда бывших топов и акционеров очень широка.

Глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев считает, что одних только усилий его агентства, пусть и в сотрудничестве с правоохранителями, недостаточно для преследования сбежавших финансистов. Идея АСВ заключается в расширении списка ответственных за счет прокуратуры, финмониторинга, разведки и т. д. А координировать работу всех этих ведомств, считает Исаев, должен Минюст, поскольку итогом сыска должны стать суды над беглецами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных