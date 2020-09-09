Как вернуть беглых банкиров

Бывает (и нередко), что, когда банк или иной финансовый институт постиг крах, но размер дыры еще не подсчитан, его бенефициары и менеджеры уже находятся очень далеко от России. Недавно бывший бенефициар нескольких рухнувших страховых компаний Александр Кондратенков, например, оказался в Чили под именем Александра Гарсии. Великобритания, Израиль, Испания, ЮАР, страны Южной Америки и Южной Азии – география мест отъезда бывших топов и акционеров очень широка.