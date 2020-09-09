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Будет ли «закон Навального»?

Билл Браудер тоже предлагает Западу вводить санкции
Дмитрий Гололобов , российский адвокат и английский солиситор
Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Сообщение МИД Германии об установлении лабораторией бундесвера наличия в организме Алексея Навального отравляющего вещества, условно называемого «Новичок», повлекло весьма бурную международную реакцию. Госдепартамент США, правительство Великобритании, органы Европейского союза и НАТО выразили «чрезвычайную озабоченность, заявили о возможной причастности Кремля и потребовали немедленного независимого расследования». Но в стороне не остались и более мелкие оппоненты России.

В частности, Вильям (Билл) Браудер, известный по активному продюсированию на Западе дела Магнитского, заявил, что самое время отдельным странам ввести против лиц, предположительно виновных в «отравлении Алексея Навального», аналоги нормативных актов, объединенных единым названием «закон Навального». В свое время была проведена целая международная кампания по введению санкций против России за «нарушение прав человека», но потом случился возврат Крыма, и тема прав человека практически потеряла международную актуальность – несмотря на то, что, по заявлению врачей, в британской тюрьме медленно умирает Ассанж, в США «линчевали» Флойда, а в Саудовской Аравии расчленили журналиста Хашкоджи. Но теперь Россия вроде как опять неосторожно наступила на чьи-то права человека, и, следовательно, надо вводить новые санкционные законы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных