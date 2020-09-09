Будет ли «закон Навального»?

В частности, Вильям (Билл) Браудер, известный по активному продюсированию на Западе дела Магнитского, заявил, что самое время отдельным странам ввести против лиц, предположительно виновных в «отравлении Алексея Навального», аналоги нормативных актов, объединенных единым названием «закон Навального». В свое время была проведена целая международная кампания по введению санкций против России за «нарушение прав человека», но потом случился возврат Крыма, и тема прав человека практически потеряла международную актуальность – несмотря на то, что, по заявлению врачей, в британской тюрьме медленно умирает Ассанж, в США «линчевали» Флойда, а в Саудовской Аравии расчленили журналиста Хашкоджи. Но теперь Россия вроде как опять неосторожно наступила на чьи-то права человека, и, следовательно, надо вводить новые санкционные законы.