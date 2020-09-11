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Ценностный запрос к экономике

Стратегия роста не может базироваться только на технократической основе, она потребует пересмотра этических норм
Олег Солнцев , руководитель направления ЦМАКП
Возникает потребность в надстроечном документе, метастратегии, в котором будет представлен целостный образ, а также в полной мере учтены новые глобальные вызовы /Максим Стулов / Ведомости

Пандемия и кризис обусловили ряд процессов, которые имеют фундаментальный и долгосрочный характер и затронут большинство стран, в том числе Россию.

Прежде всего, это фрустрация массового сознания, создающая питательную среду для социальной дестабилизации. «Опасность коронавируса в массовом сознании людей заместилась раздраженностью и недоверием к правительствам, – справедливо заметил гендиректор «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. – В США на все это еще наложились процессы разрушения национального достоинства и деморализации населения. Нечто похожее происходит и в Европе». И может начаться в России. Поэтому усиление защитной роли социальных институтов государства, естественное в условиях потрясений, обусловливает рост требований к их качеству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных