Ценностный запрос к экономике

Прежде всего, это фрустрация массового сознания, создающая питательную среду для социальной дестабилизации. «Опасность коронавируса в массовом сознании людей заместилась раздраженностью и недоверием к правительствам, – справедливо заметил гендиректор «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. – В США на все это еще наложились процессы разрушения национального достоинства и деморализации населения. Нечто похожее происходит и в Европе». И может начаться в России. Поэтому усиление защитной роли социальных институтов государства, естественное в условиях потрясений, обусловливает рост требований к их качеству.