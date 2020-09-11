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Новое зеленое лицемерие

Как Европарламент использует высокие климатические идеалы против инвесторов
Андрей Конопляник , доктор экономических наук, профессор
Еврокомиссия называет ДЭХ устаревшим /facebook.com/pg/EnergyCharter

Когда 139 парламентариев ЕС объединяются против чего-то, что они объявляют ведущим к ниспровержению основ, это заставляет взглянуть на предмет повнимательнее.

Именно такая межпартийная коалиция ЕС выступила 8 сентября 2020 г. с совместным заявлением: «ЕС стремится стать бесспорным климатическим лидером <...> Однако малоизвестный Договор к Энергетической хартии (ДЭХ) угрожает климатическим амбициям ЕС, внутренним и глобальным. Поддерживая иностранные капиталовложения в отраслях добычи ископаемого топлива при помощи крайне противоречивого инструментария разрешения инвестиционных споров между инвесторами и государствами, ДЭХ защищает инвестиции, которые приводят к эмиссии парниковых газов <...> Мы призываем <...> чтобы положения ДЭХ, защищающие инвестиции в топливные отрасли, были <...> исключены из ДЭХ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных