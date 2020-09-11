Новое зеленое лицемерие

Именно такая межпартийная коалиция ЕС выступила 8 сентября 2020 г. с совместным заявлением: «ЕС стремится стать бесспорным климатическим лидером <...> Однако малоизвестный Договор к Энергетической хартии (ДЭХ) угрожает климатическим амбициям ЕС, внутренним и глобальным. Поддерживая иностранные капиталовложения в отраслях добычи ископаемого топлива при помощи крайне противоречивого инструментария разрешения инвестиционных споров между инвесторами и государствами, ДЭХ защищает инвестиции, которые приводят к эмиссии парниковых газов <...> Мы призываем <...> чтобы положения ДЭХ, защищающие инвестиции в топливные отрасли, были <...> исключены из ДЭХ».