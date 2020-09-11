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Джейн Фрейзер будет гендиректором Citigroup

Она станет первой женщиной, возглавившей банк с Уолл-стрит
Илья Виноградов
Джейн Фрейзер – человек недели /Rodrigo Capote / Bloomberg via Getty Images

10 сентября американская Citigroup, входящая в большую четверку крупнейших банков страны (наряду с Bank of America, JPMorgan Chase и Wells Fargo), объявила о предстоящем в феврале 2021 г. уходе на пенсию с поста гендиректора 60-летнего Майкла Корбата. Его место по результатам голосования совета директоров займет 53-летняя Джейн Фрейзер. Она станет первой в истории женщиной, возглавившей банк с Уолл-стрит.

Уроженка Шотландии, выпускница Кембриджа и Гарварда, Фрейзер проработала в Citigroup 16 лет. В прошлом году она была назначена президентом, а до этого возглавляла подразделения розничных банковских операций и операций в Латинской Америке. Среди ее заслуг – реструктуризация розничного подразделения после продажи брокерской конторы Smith Barney в 2012 г. и вытягивание бизнеса ипотечного кредитования в трудные для него времена с 2013 по 2015 г. В Латинской Америке под ее руководством Citigroup прошла через закрытие розничных операций и операций с кредитными картами в Бразилии, Аргентине и Колумбии, а кроме того, инвестировала несколько миллиардов долларов в свое мексиканское подразделение Banamex.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных