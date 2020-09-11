Джейн Фрейзер будет гендиректором Citigroup

Уроженка Шотландии, выпускница Кембриджа и Гарварда, Фрейзер проработала в Citigroup 16 лет. В прошлом году она была назначена президентом, а до этого возглавляла подразделения розничных банковских операций и операций в Латинской Америке. Среди ее заслуг – реструктуризация розничного подразделения после продажи брокерской конторы Smith Barney в 2012 г. и вытягивание бизнеса ипотечного кредитования в трудные для него времена с 2013 по 2015 г. В Латинской Америке под ее руководством Citigroup прошла через закрытие розничных операций и операций с кредитными картами в Бразилии, Аргентине и Колумбии, а кроме того, инвестировала несколько миллиардов долларов в свое мексиканское подразделение Banamex.