Базовый доход Дмитрия Медведева

В апреле Сергей Собянин говорил, что если россиянам просто раздавать деньги из казны, то «бюджеты треснут». Глава Банка России Эльвира Набиуллина пугала тем, что «вертолетные деньги» запустят гиперинфляцию. Да и сам Медведев в бытность премьером слыл приверженцем жесткой монетаристской политики.