Базовый доход Дмитрия Медведева

Базовый доход Дмитрия МедведеваЛидер «Единой России» пообещал поделить, не отнимая
Дмитрий Медведев на совещании в «Единой России» предложил ввести в России безусловный базовый доход (ББД). Эта тема в стране до сих пор считалась верхом безответственного популизма.
В апреле Сергей Собянин говорил, что если россиянам просто раздавать деньги из казны, то «бюджеты треснут». Глава Банка России Эльвира Набиуллина пугала тем, что «вертолетные деньги» запустят гиперинфляцию. Да и сам Медведев в бытность премьером слыл приверженцем жесткой монетаристской политики.
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