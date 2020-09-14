Рост по плану А

Фирма у него опытная, хорошо помнившая предыдущие кризисы – начиная с 1998 г. Проходила она их не без проблем (снижение выручки и экспорта, сокращение штата, корректировка стратегии и т. д.), но на длинном горизонте ей удавалось сохранить высокие темпы роста – в среднем 30–40% ежегодно – вплоть до нынешнего года. При этом она не пользовалась практически никакой господдержкой.