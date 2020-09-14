В российской экономике проснулся спрос

С марта по май 2020 г. российское экспертное сообщество практиковалось в предсказаниях, что страну ожидает тотальный экономический крах, – ведь признакам приближающегося конца, казалось, несть числа. Алексей Кудрин предрек падение российского ВВП в 2020 г. на 8%, ОЭСР – на 8–10%. Еще хуже перспективы оценил ЦМАКП: спад экономики в базовом сценарии – на 8–8,2%, в пессимистическом – на 11%. Рекорд поставили Институт Гайдара и компания BCG. Первый предсказал сворачивание экономики до 12%, вторая в базовом варианте прогноза заявила о возможности падения ВВП на 10%, а в неблагоприятном – до 15%. Между тем, по данным Росстата, в катастрофическом первом полугодии спад составил 8%, следовательно, по итогам года в целом он окажется гораздо меньше.