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В российской экономике проснулся спрос

Активность потребителей продлится до лета 2021 года
Алексей Зубец , директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ
Потребительское оживление продлится до лета 2021 г. и станет серьезной поддержкой для российской экономики /Евгений Разумный / Ведомости

С марта по май 2020 г. российское экспертное сообщество практиковалось в предсказаниях, что страну ожидает тотальный экономический крах, – ведь признакам приближающегося конца, казалось, несть числа. Алексей Кудрин предрек падение российского ВВП в 2020 г. на 8%, ОЭСР – на 8–10%. Еще хуже перспективы оценил ЦМАКП: спад экономики в базовом сценарии – на 8–8,2%, в пессимистическом – на 11%. Рекорд поставили Институт Гайдара и компания BCG. Первый предсказал сворачивание экономики до 12%, вторая в базовом варианте прогноза заявила о возможности падения ВВП на 10%, а в неблагоприятном – до 15%. Между тем, по данным Росстата, в катастрофическом первом полугодии спад составил 8%, следовательно, по итогам года в целом он окажется гораздо меньше.

Весенние разговоры о страшном кризисе, накатившем на страну, во многом объяснялись экспертным «москвоцентризмом». Вид закрытых барбершопов и гастромаркетов привел «экспертное сообщество» в уныние, которое и было экстраполировано на всю страну. Но ведь костяк российской экономики составляет крупный бизнес, работающий во многом на внешний рынок или на бюджет, а они никуда не делись, хотя и несколько похудели. А наиболее пострадавшие отрасли – туризм, непродовольственная розница, гостиницы и общепит, пассажирский транспорт – не дают и 10% ВВП страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных