Города стали демографической черной дырой

До 1965 г. на каждую женщину в мире приходилось в среднем более пяти детей, в 2015 г. – только два-три. Порог в 10–11 млрд населения Земли, который еще недавно считался неизбежным, скорее всего, вообще не будет достигнут. Теперь демографы полагают, что к концу столетия человечество может уменьшиться до 6,3 млрд.