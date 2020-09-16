Города стали демографической черной дырой

Города стали демографической черной дыройНо все попытки сбежать из них пока безуспешны
Опубликованное в The Lancet исследование группы Кристофера Мюррея из Университета Вашингтона констатирует: человечество на пороге беспрецедентной депопуляции. К концу столетия население будет сокращаться в 183 из 198 стран. Китайцев к 2100 г. станет на 48% меньше, чем сейчас.
До 1965 г. на каждую женщину в мире приходилось в среднем более пяти детей, в 2015 г. – только два-три. Порог в 10–11 млрд населения Земли, который еще недавно считался неизбежным, скорее всего, вообще не будет достигнут. Теперь демографы полагают, что к концу столетия человечество может уменьшиться до 6,3 млрд.
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