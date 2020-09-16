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Борис Титов просит ЦБ повлиять на банки

Бизнес-омбудсмен считает необходимым отменить банковскую комиссию за досрочный возврат кредитов
Екатерина Шохина

Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов написал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой повлиять на банки, чтобы те перестали брать с бизнеса комиссии при досрочном возврате кредитов. Титов ссылается на поступающие к нему в последнее время обращения предпринимателей, которые в качестве антикризисной меры прибегают сейчас к досрочному погашению кредитов ради будущей экономии на процентах. «Однако многие банки ранее установили в договорах комиссии за досрочное погашение кредитов», – пишет бизнес-омбудсмен. И договориться об их отмене бизнесу удается далеко на всегда. «Буду признателен, – просит главу ЦБ Титов, – за рассмотрение возможности инициирования рекомендаций банкам на период до 1 июля 2021 г. об отказе от требования взимания комиссий за досрочное погашение кредитов». Иначе, сообщает он, не исключено, что придется инициировать законодательный запрет подобных действий со стороны банков «в связи с обстоятельствами, вызванными коронавирусной инфекцией».

С физических лиц комиссии за досрочный возврат кредитов банки не берут. Несколько лет назад такой практики не было у банков и в отношении бизнеса. Однако, когда ставки по кредитам предприятиям начали снижаться и банки стали активно предлагать бизнесу выгодные программы рефинансирования, комиссии за досрочное погашение кредитов появились в их договорах как мера, останавливающая клиентов от перехода в другой банк. Кроме того, штрафные по сути санкции за досрочный возврат кредитов отчасти компенсируют банкам потери процентных доходов от снижения ставок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных