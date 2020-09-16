Борис Титов просит ЦБ повлиять на банки

Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов написал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой повлиять на банки, чтобы те перестали брать с бизнеса комиссии при досрочном возврате кредитов. Титов ссылается на поступающие к нему в последнее время обращения предпринимателей, которые в качестве антикризисной меры прибегают сейчас к досрочному погашению кредитов ради будущей экономии на процентах. «Однако многие банки ранее установили в договорах комиссии за досрочное погашение кредитов», – пишет бизнес-омбудсмен. И договориться об их отмене бизнесу удается далеко на всегда. «Буду признателен, – просит главу ЦБ Титов, – за рассмотрение возможности инициирования рекомендаций банкам на период до 1 июля 2021 г. об отказе от требования взимания комиссий за досрочное погашение кредитов». Иначе, сообщает он, не исключено, что придется инициировать законодательный запрет подобных действий со стороны банков «в связи с обстоятельствами, вызванными коронавирусной инфекцией».