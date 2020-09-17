Санация без приватизации

В группу риска могут попасть десятки банков, но, к счастью, это не ключевые участники рынка. «Эксперт РА» предупреждает, что банковский рынок в ближайший год могут покинуть до 36 игроков – не более 10% от общего числа банков, на долю которых приходится менее 1% от объема активов системы. Речь идет о небольших (вторая-третья сотня) нишевых банках с изначально узкой клиентской базой. Что-либо противопоставить более крупным частным банкам, не говоря уже о государственных гигантах, они не могут – как и поспеть за темпами цифровизации из-за нехватки свободных средств. То есть этот сегмент может схлопнуться сам по себе. Причем не факт, что произойдет это из-за вмешательства регулятора. Напротив, снижение рентабельности бизнеса может заставить собственников банков из группы риска инициировать добровольный отказ от лицензии.