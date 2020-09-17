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Санация без приватизации

Когда мы увидим первый санированный банк, проданный частному инвестору?
Павел Самиев
В группу риска могут попасть десятки банков, но, к счастью, это не ключевые участники рынка /Евгений Разумный / Ведомости

Агентство S&P предупредило, что к концу года крупнейшим российским банкам придется существенно наращивать резервы. Проблемными могут стать 12–15% кредитного портфеля, при том что по итогам прошлого года эта доля составляла 7,5%.

В группу риска могут попасть десятки банков, но, к счастью, это не ключевые участники рынка. «Эксперт РА» предупреждает, что банковский рынок в ближайший год могут покинуть до 36 игроков – не более 10% от общего числа банков, на долю которых приходится менее 1% от объема активов системы. Речь идет о небольших (вторая-третья сотня) нишевых банках с изначально узкой клиентской базой. Что-либо противопоставить более крупным частным банкам, не говоря уже о государственных гигантах, они не могут – как и поспеть за темпами цифровизации из-за нехватки свободных средств. То есть этот сегмент может схлопнуться сам по себе. Причем не факт, что произойдет это из-за вмешательства регулятора. Напротив, снижение рентабельности бизнеса может заставить собственников банков из группы риска инициировать добровольный отказ от лицензии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных