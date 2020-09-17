Деньги рождают власть

Деньги рождают властьПустят ли предпринимателей в политику
Наученный опытом, бизнес подчеркнуто дистанцируется от политики. Возможно, что элемент самоцензуры здесь гораздо сильнее реальных рисков, однако стереотип сложился: «серьезный бизнесмен в политику не уйдет». Поэтому сложно сказать, удастся ли сегодня проект бизнесмена Алексея Нечаева, создавшего партию «Новые люди». Первый его электоральный опыт оказался не бессмысленным. Но ни у кого нет иллюзий, что «Новые люди» возможны только как часть системной игры, все индульгенции здесь получены.
Понятны доводы власти, когда предпринимателей старались отучить от политических проектов. Соединение финансового ресурса с политическим создает автономные центры влияния – теневую структуру власти. Рыночные интересы предпринимателей могут противоречить логике государственной политики: например, потеря западных рынков не обязательно компенсируется чувством гордости за Крым. Сам факт нахождения в политике ресурсно независимых субъектов усложняет управление. Тем более логика бизнеса переносит на общественную сферу понятия конкуренции, рациональности, рыночного эгоизма при достаточно коротком горизонте планирования. Как иронизировал Борис Березовский, «разговаривать с бизнесменом о политике – все равно что говорить о ней со своим шофером».