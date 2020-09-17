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Деньги рождают власть

Пустят ли предпринимателей в политику
Алексей Фирсов
Сложно сказать, удастся ли сегодня проект бизнесмена Алексея Нечаева, создавшего партию «Новые люди» /Максим Стулов / Ведомости

Наученный опытом, бизнес подчеркнуто дистанцируется от политики. Возможно, что элемент самоцензуры здесь гораздо сильнее реальных рисков, однако стереотип сложился: «серьезный бизнесмен в политику не уйдет». Поэтому сложно сказать, удастся ли сегодня проект бизнесмена Алексея Нечаева, создавшего партию «Новые люди». Первый его электоральный опыт оказался не бессмысленным. Но ни у кого нет иллюзий, что «Новые люди» возможны только как часть системной игры, все индульгенции здесь получены.

Понятны доводы власти, когда предпринимателей старались отучить от политических проектов. Соединение финансового ресурса с политическим создает автономные центры влияния – теневую структуру власти. Рыночные интересы предпринимателей могут противоречить логике государственной политики: например, потеря западных рынков не обязательно компенсируется чувством гордости за Крым. Сам факт нахождения в политике ресурсно независимых субъектов усложняет управление. Тем более логика бизнеса переносит на общественную сферу понятия конкуренции, рациональности, рыночного эгоизма при достаточно коротком горизонте планирования. Как иронизировал Борис Березовский, «разговаривать с бизнесменом о политике – все равно что говорить о ней со своим шофером».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных