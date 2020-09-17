Вино, которое мы не пьем

А ведь за 15 лет многое изменилось. У нас появилось, в частности, понятие «вино России», закрепленное новым законом о вине, – может быть, даже своя винодельческая гордость. Но, очевидно, мы еще не прошли тот путь, который уже давно прошагала, например, Франция, в которой под крики «Новое поколение вина не пьет!» в год на человека приходится 48 л вина – и в первую очередь местного. При этом наш Росстат почти все эти 15 лет твердит о российском винном буме. Так что происходит?