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Вино, которое мы не пьем

Почему Россия пьет в 6 раз меньше вина, чем Франция
Сандро Хатиашвили
Евгений Разумный / Ведомости

Недавно, подняв потребительскую статистику 15-летней давности, с удивлением обнаружил: цифры почти не меняются. До сих пор на одного российского человека в среднем приходится всего около 8 л вина. Крепких спиртных напитков мы выпиваем столько же – 7–10 л на человека в год.

А ведь за 15 лет многое изменилось. У нас появилось, в частности, понятие «вино России», закрепленное новым законом о вине, – может быть, даже своя винодельческая гордость. Но, очевидно, мы еще не прошли тот путь, который уже давно прошагала, например, Франция, в которой под крики «Новое поколение вина не пьет!» в год на человека приходится 48 л вина – и в первую очередь местного. При этом наш Росстат почти все эти 15 лет твердит о российском винном буме. Так что происходит?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных