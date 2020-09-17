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Призрак нового сепаратизма

Французские иммигранты больше не хотят превращаться в настоящих французов
Игорь Алабужин , политолог
Во Франции говорят о сепаратизме не басков и бретонцев, а исламистов, призывающих не подчиняться законам «безбожной» Франции /Ozan KOSE / AFP

Во Франции начался процесс над террористами, совершившими в январе 2015 г. нападение на редакцию Charlie Hebdo. К началу процесса журнал снова напечатал «датские карикатуры» на пророка Мухаммеда, а социологическая служба Ifop по заказу еженедельника провела опрос среди французских мусульман.

«Этническая» статистика во Франции запрещена, и социологам приходится идти на разные ухищрения, чтобы проводить такие опросы. Поэтому о количестве мусульман во Франции мы можем судить только оценочно – 6 млн человек. А о настроениях в различных этнических группах узнаем раз в несколько лет, когда кто-то решается провести подобное рискованное социологическое исследование.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных