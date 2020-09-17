Призрак нового сепаратизма

Призрак нового сепаратизмаФранцузские иммигранты больше не хотят превращаться в настоящих французов
Во Франции начался процесс над террористами, совершившими в январе 2015 г. нападение на редакцию Charlie Hebdo. К началу процесса журнал снова напечатал «датские карикатуры» на пророка Мухаммеда, а социологическая служба Ifop по заказу еженедельника провела опрос среди французских мусульман.
«Этническая» статистика во Франции запрещена, и социологам приходится идти на разные ухищрения, чтобы проводить такие опросы. Поэтому о количестве мусульман во Франции мы можем судить только оценочно – 6 млн человек. А о настроениях в различных этнических группах узнаем раз в несколько лет, когда кто-то решается провести подобное рискованное социологическое исследование.
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