Призрак нового сепаратизма

«Этническая» статистика во Франции запрещена, и социологам приходится идти на разные ухищрения, чтобы проводить такие опросы. Поэтому о количестве мусульман во Франции мы можем судить только оценочно – 6 млн человек. А о настроениях в различных этнических группах узнаем раз в несколько лет, когда кто-то решается провести подобное рискованное социологическое исследование.