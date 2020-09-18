Ганди на них нет

Ганди на них нетПочему протестующие в Белоруссии не могут повторить путь Индии
Хотя участники протестов в Белоруссии редко ссылаются на Махатму Ганди, внешне они следуют общей тактической линии, разработанной этим мыслителем: уход от насилия, мирный протест, отказ от уплаты налогов и т. д. Их лидеры и основные telegram-каналы апеллируют к ненасильственному сопротивлению, даже призывы «защищать своих» обычно не выходят за рамки сцепок.
Действительно, гандизм подразумевает отсутствие активного сопротивления и намерения уничтожить противника. Но он кроме пассивного противодействия предполагает жертвенность ради достижения определенных целей.
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