Ганди на них нет

Хотя участники протестов в Белоруссии редко ссылаются на Махатму Ганди, внешне они следуют общей тактической линии, разработанной этим мыслителем: уход от насилия, мирный протест, отказ от уплаты налогов и т. д. Их лидеры и основные telegram-каналы апеллируют к ненасильственному сопротивлению, даже призывы «защищать своих» обычно не выходят за рамки сцепок.