Опасный человеческий фактор

И когда агрегаторы вошли в повседневную потребительскую практику большинства, стандарты качества должны были как-то устояться, однако мы видим всплеск недовольства клиентов в сетях. Немало шума наделала история про курьера, затеявшего флирт с клиенткой, на днях на одном из порталов пользователь доставки продуктов жаловался на невозврат денег за недоставленный арбуз, а возмущение сотрудниками поддержки, которые не решают проблем, возникают регулярно. Я сам на днях не смог отправить коллеге документы, из-за того что курьер одного из сервисов не приехал за ними и отключил телефон.