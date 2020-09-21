Опасный человеческий фактор

Опасный человеческий факторИзощренный цифровой сервис легко испортят несколько плохих курьеров
В каждом смартфоне сегодня непременно есть несколько приложений агрегаторов каких-нибудь услуг – такси, доставка продуктов, курьерская доставка, услуги репетиторов и т. д. Основанные на очень простой идее, агрегаторы совершили революцию в потреблении услуг: быстрее и дешевле. Основные усилия компаний были брошены на создание удобного клиентского интерфейса, большую базу исполнителей и агрессивный маркетинг.
И когда агрегаторы вошли в повседневную потребительскую практику большинства, стандарты качества должны были как-то устояться, однако мы видим всплеск недовольства клиентов в сетях. Немало шума наделала история про курьера, затеявшего флирт с клиенткой, на днях на одном из порталов пользователь доставки продуктов жаловался на невозврат денег за недоставленный арбуз, а возмущение сотрудниками поддержки, которые не решают проблем, возникают регулярно. Я сам на днях не смог отправить коллеге документы, из-за того что курьер одного из сервисов не приехал за ними и отключил телефон.