Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

Опасный человеческий фактор

Изощренный цифровой сервис легко испортят несколько плохих курьеров
Андрей Стась
За всем цифровым антуражем стоят десятки тысяч исполнителей (только в Москве около 60 000 курьеров) /Андрей Гордеев / Ведомости

В каждом смартфоне сегодня непременно есть несколько приложений агрегаторов каких-нибудь услуг – такси, доставка продуктов, курьерская доставка, услуги репетиторов и т. д. Основанные на очень простой идее, агрегаторы совершили революцию в потреблении услуг: быстрее и дешевле. Основные усилия компаний были брошены на создание удобного клиентского интерфейса, большую базу исполнителей и агрессивный маркетинг.

И когда агрегаторы вошли в повседневную потребительскую практику большинства, стандарты качества должны были как-то устояться, однако мы видим всплеск недовольства клиентов в сетях. Немало шума наделала история про курьера, затеявшего флирт с клиенткой, на днях на одном из порталов пользователь доставки продуктов жаловался на невозврат денег за недоставленный арбуз, а возмущение сотрудниками поддержки, которые не решают проблем, возникают регулярно. Я сам на днях не смог отправить коллеге документы, из-за того что курьер одного из сервисов не приехал за ними и отключил телефон.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных