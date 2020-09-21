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Окно возможностей батьки Махно

Сто лет назад махновцы заключили союз с красными против белых
Александр Шубин , историк
Махно с супругой в окружении своих сподвижников. 1920 год /Wikimedia

Наше общество все еще делится на красных и белых, которые то спорят до непримиримости о частной собственности и трагических судьбах элиты, то «исторически примиряются» во славу могучей советской государственности, продолжающей лучшие традиции нашей тысячелетней истории.

События столетней давности заставляют нас вспомнить еще об одном важном обстоятельстве. Кроме красных и белых свое слово могли сказать и совсем другие силы, появляющиеся из народной стихии, чтобы подвигать маршрут истории то в одну, то в другую сторону. Большим мастером на такие проделки был Нестор Иванович Махно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных