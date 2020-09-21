Окно возможностей батьки Махно

События столетней давности заставляют нас вспомнить еще об одном важном обстоятельстве. Кроме красных и белых свое слово могли сказать и совсем другие силы, появляющиеся из народной стихии, чтобы подвигать маршрут истории то в одну, то в другую сторону. Большим мастером на такие проделки был Нестор Иванович Махно.