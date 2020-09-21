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Креативная индустрия вместо культуры

Отрасль образов, историй и смыслов становится системообразующей
Андрей Новиков-Ланской , завкафедрой политической и деловой журналистики РАНХиГС при президенте РФ
Максим Стулов / Ведомости

На прошедшей недавно в Москве «Российской креативной неделе» Агентство стратегических инициатив представило любопытный отчет «Креативная экономика городов России». Из него, в частности, следует, что доля креативных индустрий в экономике крупных городов России вполне сопоставима с европейскими мегаполисами. Например, в Москве она составляет 19%, в Санкт-Петербурге – 12%. Много говорилось о создании региональных креативных кластеров. А Сергей Кириенко резонно заметил, что творчество, непредсказуемость и смекалка россиян – наше конкурентное преимущество на рынке креативных индустрий.

По этому поводу есть как хорошие новости, так и, выражаясь деликатно, заставляющие задуматься. Отрадно, конечно, что главный кремлевский think tank осознает, что креативные индустрии – это серьезная экономическая реальность, сопоставимая с энергетикой. По-своему неплохо, что само понятие креативной экономики в лексиконе руководителей и экспертов начинает замещать такие категории, как культура и искусство. Потому что культура и искусство – это убыточная сфера, требующая субсидий и дотаций, финансируемая по остаточному принципу. А если это не просто культура, а креативные индустрии (включающие в себя также медиа и информационные технологии), то возникает совсем другое отношение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных