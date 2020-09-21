Креативная индустрия вместо культуры

По этому поводу есть как хорошие новости, так и, выражаясь деликатно, заставляющие задуматься. Отрадно, конечно, что главный кремлевский think tank осознает, что креативные индустрии – это серьезная экономическая реальность, сопоставимая с энергетикой. По-своему неплохо, что само понятие креативной экономики в лексиконе руководителей и экспертов начинает замещать такие категории, как культура и искусство. Потому что культура и искусство – это убыточная сфера, требующая субсидий и дотаций, финансируемая по остаточному принципу. А если это не просто культура, а креативные индустрии (включающие в себя также медиа и информационные технологии), то возникает совсем другое отношение.