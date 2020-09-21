Креативная индустрия вместо культуры

Креативная индустрия вместо культурыОтрасль образов, историй и смыслов становится системообразующей
На прошедшей недавно в Москве «Российской креативной неделе» Агентство стратегических инициатив представило любопытный отчет «Креативная экономика городов России». Из него, в частности, следует, что доля креативных индустрий в экономике крупных городов России вполне сопоставима с европейскими мегаполисами. Например, в Москве она составляет 19%, в Санкт-Петербурге – 12%. Много говорилось о создании региональных креативных кластеров. А Сергей Кириенко резонно заметил, что творчество, непредсказуемость и смекалка россиян – наше конкурентное преимущество на рынке креативных индустрий.
По этому поводу есть как хорошие новости, так и, выражаясь деликатно, заставляющие задуматься. Отрадно, конечно, что главный кремлевский think tank осознает, что креативные индустрии – это серьезная экономическая реальность, сопоставимая с энергетикой. По-своему неплохо, что само понятие креативной экономики в лексиконе руководителей и экспертов начинает замещать такие категории, как культура и искусство. Потому что культура и искусство – это убыточная сфера, требующая субсидий и дотаций, финансируемая по остаточному принципу. А если это не просто культура, а креативные индустрии (включающие в себя также медиа и информационные технологии), то возникает совсем другое отношение.