Бесконфликтные поколения

Бесконфликтные поколенияУ отцов и детей в современной России нет существенных расхождений в позициях
Социологическое исследование «Поколение Z», опубликованное в «Вестнике общественного мнения» за первое полугодие 2020 г., показывает, что в России конфликт отцов и детей сегодня почти отсутствует. Если в 1960-х и 1980-х поколенческий конфликт был виден невооруженным глазом и проявлялся в протестном поведении, эпатирующей субкультуре и отчасти в политической радикализации молодежи, то сегодняшние «отцы» и «дети» существуют в почти бесконфликтном режиме.
Российская молодежь не имеет собственного «центрального события», вокруг которого может строиться ее коллективная идентичность и ценностный ряд. Ключевые даты исторической памяти людей, родившихся при Ельцине и Путине, относятся к прошлому: победа в Великой Отечественной, полет Гагарина и распад СССР. Молодежь демонстрирует не бунт, а преемственность поколений и в области политических и идеологических симпатий. Только 25% респондентов в возрасте от 14 до 29 лет говорят о полном или существенном расхождении в позициях с родителями.