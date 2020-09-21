Бесконфликтные поколения

Российская молодежь не имеет собственного «центрального события», вокруг которого может строиться ее коллективная идентичность и ценностный ряд. Ключевые даты исторической памяти людей, родившихся при Ельцине и Путине, относятся к прошлому: победа в Великой Отечественной, полет Гагарина и распад СССР. Молодежь демонстрирует не бунт, а преемственность поколений и в области политических и идеологических симпатий. Только 25% респондентов в возрасте от 14 до 29 лет говорят о полном или существенном расхождении в позициях с родителями.