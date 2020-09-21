Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

Бесконфликтные поколения

У отцов и детей в современной России нет существенных расхождений в позициях
Алексей Сахнин
В России история разделила победителей и проигравших не по поколениям, а по географии /Андрей Гордеев / Ведомости

Социологическое исследование «Поколение Z», опубликованное в «Вестнике общественного мнения» за первое полугодие 2020 г., показывает, что в России конфликт отцов и детей сегодня почти отсутствует. Если в 1960-х и 1980-х поколенческий конфликт был виден невооруженным глазом и проявлялся в протестном поведении, эпатирующей субкультуре и отчасти в политической радикализации молодежи, то сегодняшние «отцы» и «дети» существуют в почти бесконфликтном режиме.

Российская молодежь не имеет собственного «центрального события», вокруг которого может строиться ее коллективная идентичность и ценностный ряд. Ключевые даты исторической памяти людей, родившихся при Ельцине и Путине, относятся к прошлому: победа в Великой Отечественной, полет Гагарина и распад СССР. Молодежь демонстрирует не бунт, а преемственность поколений и в области политических и идеологических симпатий. Только 25% респондентов в возрасте от 14 до 29 лет говорят о полном или существенном расхождении в позициях с родителями.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных