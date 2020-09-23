Прекрасное непризнанное

Прекрасное непризнанноеЧто мешает рынку современного искусства в России
Рынок современного искусства характеризует состояние общества в целом. Стремление к эстетизации пространства жизни, поиск нового языка описания реальности, игра смыслами и формами говорят о том, что среда достаточно открыта и для инноваций, и для самопрезентации отдельных личностей, даже если эта личность шокирует публику своим эпатажем. Не случайно этот сегмент более развит в тех культурах, где одновременно развиваются инновационные индустрии. Однако формальной свободы творчества мало – должна быть и публика, вкусы которой поднялись от уровня фильма «Холоп» к сложным эстетическим решениям.
В партнерстве с организаторами международного фестиваля ArtLife, который начался на этой неделе в Москве, социологический центр «Платформа» исследовал отношение к современному искусству. При всей размытости термина (кого из художников считать «современным», а кого просто «ныне живущим»?) об интересе к этой сфере говорят 36% опрошенных, а среди 18–24-летних – 59%. Однако общий интерес не означает личного активного вовлечения.