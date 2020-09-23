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Прекрасное непризнанное

Что мешает рынку современного искусства в России
Алексей Фирсов
ArtLife

Рынок современного искусства характеризует состояние общества в целом. Стремление к эстетизации пространства жизни, поиск нового языка описания реальности, игра смыслами и формами говорят о том, что среда достаточно открыта и для инноваций, и для самопрезентации отдельных личностей, даже если эта личность шокирует публику своим эпатажем. Не случайно этот сегмент более развит в тех культурах, где одновременно развиваются инновационные индустрии. Однако формальной свободы творчества мало – должна быть и публика, вкусы которой поднялись от уровня фильма «Холоп» к сложным эстетическим решениям.

В партнерстве с организаторами международного фестиваля ArtLife, который начался на этой неделе в Москве, социологический центр «Платформа» исследовал отношение к современному искусству. При всей размытости термина (кого из художников считать «современным», а кого просто «ныне живущим»?) об интересе к этой сфере говорят 36% опрошенных, а среди 18–24-летних – 59%. Однако общий интерес не означает личного активного вовлечения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных