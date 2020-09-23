Прекрасное непризнанное

Рынок современного искусства характеризует состояние общества в целом. Стремление к эстетизации пространства жизни, поиск нового языка описания реальности, игра смыслами и формами говорят о том, что среда достаточно открыта и для инноваций, и для самопрезентации отдельных личностей, даже если эта личность шокирует публику своим эпатажем. Не случайно этот сегмент более развит в тех культурах, где одновременно развиваются инновационные индустрии. Однако формальной свободы творчества мало – должна быть и публика, вкусы которой поднялись от уровня фильма «Холоп» к сложным эстетическим решениям.