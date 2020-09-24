Политкорректность разрушает образ Запада

Казалось бы, западный феминизм идет в авангарде этих процессов, требуя контроля над высказываниями. Здесь можно вспомнить знаменитый скандал, когда британский физик Мэтт Тейлор, посадивший космический аппарат на комету, едва не расплакался: ему пришлось публично извиняться за свою рубашку. Это случилось после того, как ученого затравили феминистки, назвавшие его рубашку «шовинистической» (Тейлор дал свое интервью в гавайской рубашке, на которой были изображены полуобнаженные девушки). С высокой вероятностью на Тейлора оказало давление его начальство, опасаясь развития скандала.