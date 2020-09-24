Политкорректность разрушает образ Запада

Политкорректность разрушает образ ЗападаУ авторитарных режимов наподобие КНР появляется все больше аргументов
В США и Западной Европе свобода слова под ударом. Переименование книг, запреты на сексуально окрашенные шутки и на высказывание некоторых мыслей набирают силу. Сообщается, что во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят», произведение теперь будет называться «Их было десять». Великого режиссера Вуди Аллена подвергли преследованиям из-за подозрений в недопустимых сексуальных отношениях, хотя суд не признал его виновным.
Казалось бы, западный феминизм идет в авангарде этих процессов, требуя контроля над высказываниями. Здесь можно вспомнить знаменитый скандал, когда британский физик Мэтт Тейлор, посадивший космический аппарат на комету, едва не расплакался: ему пришлось публично извиняться за свою рубашку. Это случилось после того, как ученого затравили феминистки, назвавшие его рубашку «шовинистической» (Тейлор дал свое интервью в гавайской рубашке, на которой были изображены полуобнаженные девушки). С высокой вероятностью на Тейлора оказало давление его начальство, опасаясь развития скандала.