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Политкорректность разрушает образ Запада

У авторитарных режимов наподобие КНР появляется все больше аргументов
Михаил Магид , востоковед
Reuters

В США и Западной Европе свобода слова под ударом. Переименование книг, запреты на сексуально окрашенные шутки и на высказывание некоторых мыслей набирают силу. Сообщается, что во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят», произведение теперь будет называться «Их было десять». Великого режиссера Вуди Аллена подвергли преследованиям из-за подозрений в недопустимых сексуальных отношениях, хотя суд не признал его виновным.

Казалось бы, западный феминизм идет в авангарде этих процессов, требуя контроля над высказываниями. Здесь можно вспомнить знаменитый скандал, когда британский физик Мэтт Тейлор, посадивший космический аппарат на комету, едва не расплакался: ему пришлось публично извиняться за свою рубашку. Это случилось после того, как ученого затравили феминистки, назвавшие его рубашку «шовинистической» (Тейлор дал свое интервью в гавайской рубашке, на которой были изображены полуобнаженные девушки). С высокой вероятностью на Тейлора оказало давление его начальство, опасаясь развития скандала.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных