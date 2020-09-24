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Возвратный ядерный потенциал

России не придется идти на большие расходы в случае развала договора о СНВ
Александр Ермаков , эксперт Российского совета по международным делам
Денис Абрамов / Ведомости

Соединенные Штаты Америки уже угрожают мерами, которые будут приняты в случае развала договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Интервью «Коммерсанту» главы американской делегации на переговорах по стратегической стабильности Маршалла Биллингсли и ответное слово его российского визави замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова оказались в центре внимания всех интересующихся российско-американскими отношениями.

Американская сторона выдвинула в качестве предварительного условия для продления ДСНВ подписание «президентского меморандума». В этом документе российская сторона должна согласиться с тем, что переговоры о следующем договоре не состоятся без Китая, принять дополнительные меры верификации (контроль на объектах производства и обслуживания ядерных зарядов, более интенсивный обмен телеметрией о пусках ракет) и «приоткрыть» арсеналы тактического ядерного оружия (ТЯО). При этом в США еще не начато производство новых зарядов и испытания новых ракет, поэтому от углубленной верификации выиграют только они. А запасы ТЯО в США малы и в целом известны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных