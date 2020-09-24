Возвратный ядерный потенциал

Американская сторона выдвинула в качестве предварительного условия для продления ДСНВ подписание «президентского меморандума». В этом документе российская сторона должна согласиться с тем, что переговоры о следующем договоре не состоятся без Китая, принять дополнительные меры верификации (контроль на объектах производства и обслуживания ядерных зарядов, более интенсивный обмен телеметрией о пусках ракет) и «приоткрыть» арсеналы тактического ядерного оружия (ТЯО). При этом в США еще не начато производство новых зарядов и испытания новых ракет, поэтому от углубленной верификации выиграют только они. А запасы ТЯО в США малы и в целом известны.