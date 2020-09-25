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Манежка 10 лет спустя

Опасность межнациональных конфликтов снизилась, но не исчезла
Михаил Романов , директор АНО «Лаборатория изучения общественного мнения»
Участники акции в память об убитом фанате «Спартака» Егоре Свиридове на Манежной площади в 2010 г. /Илья Варламов / РИА Новости

Можно без преувеличения сказать, что в конце 2010 г. каждый россиянин если и не принимал личного участия в массовых выступлениях, то внимательно следил за новостями. За прошедшее десятилетие подробности могли забыться, поэтому вспомним хронологию событий.

6 декабря 2010 г. выходцы с Северного Кавказа в районе Кронштадтского бульвара в Москве избили и ограбили пятерых молодых людей, один из потерпевших скончался. Милиция сработала профессионально: в течение получаса шестеро подозреваемых молодых кавказцев были задержаны и доставлены в ОВД «Головинский». Старшему из задержанных – Аслану Черкесову – исполнилось 26 лет, четверым было от 19 лет до 21 года, один оказался несовершеннолетним. На одежде задержанных обнаружены следы крови.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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