Манежка 10 лет спустя

6 декабря 2010 г. выходцы с Северного Кавказа в районе Кронштадтского бульвара в Москве избили и ограбили пятерых молодых людей, один из потерпевших скончался. Милиция сработала профессионально: в течение получаса шестеро подозреваемых молодых кавказцев были задержаны и доставлены в ОВД «Головинский». Старшему из задержанных – Аслану Черкесову – исполнилось 26 лет, четверым было от 19 лет до 21 года, один оказался несовершеннолетним. На одежде задержанных обнаружены следы крови.