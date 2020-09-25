Манежка 10 лет спустя

Манежка 10 лет спустяОпасность межнациональных конфликтов снизилась, но не исчезла
Можно без преувеличения сказать, что в конце 2010 г. каждый россиянин если и не принимал личного участия в массовых выступлениях, то внимательно следил за новостями. За прошедшее десятилетие подробности могли забыться, поэтому вспомним хронологию событий.
6 декабря 2010 г. выходцы с Северного Кавказа в районе Кронштадтского бульвара в Москве избили и ограбили пятерых молодых людей, один из потерпевших скончался. Милиция сработала профессионально: в течение получаса шестеро подозреваемых молодых кавказцев были задержаны и доставлены в ОВД «Головинский». Старшему из задержанных – Аслану Черкесову – исполнилось 26 лет, четверым было от 19 лет до 21 года, один оказался несовершеннолетним. На одежде задержанных обнаружены следы крови.
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