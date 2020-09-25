У страховых компаний растет доля агентских продаж

На днях Минэкономразвития уточнило – в смысле, улучшило – свой макропрогноз, который был направлен в правительство. В частности, прогноз по динамике реальных располагаемых доходов населения в этом году повышен до минус 3,0% (в предыдущей версии было минус 3,5%). Даже после улучшения минус, конечно, остался минусом. Но дело не в этом. Во II квартале 2020 г., по данным Росстата, реальные доходы сократились на 8% в годовом выражении, что стало сильнейшим падением этого показателя в XXI в.