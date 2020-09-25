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У страховых компаний растет доля агентских продаж

Страховым агентам нравится возможность дистанционной работы
Павел Самиев
Несмотря на развитие онлайн-канала продаж, доля которого выросла почти до 6%, основную часть премий (три четверти) страховщики по-прежнему получают от посредников /Максим Стулов / Ведомости

На днях Минэкономразвития уточнило – в смысле, улучшило – свой макропрогноз, который был направлен в правительство. В частности, прогноз по динамике реальных располагаемых доходов населения в этом году повышен до минус 3,0% (в предыдущей версии было минус 3,5%). Даже после улучшения минус, конечно, остался минусом. Но дело не в этом. Во II квартале 2020 г., по данным Росстата, реальные доходы сократились на 8% в годовом выражении, что стало сильнейшим падением этого показателя в XXI в.

Официальная статистика подтверждается и социологией. Опрос, проведенный аналитическим центром НАФИ и «Росгосстрахом», показал, что финансовое положение россиян за время самоизоляции либо ухудшилось (об этом сообщили 40% опрошенных), либо не изменилось (47%). Неудивительно, что при таких исходных данных заинтересованность в дополнительном заработке проявили сразу 90% респондентов. То есть даже некоторые из тех счастливчиков, кто заявлял об улучшении своего материального положения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных