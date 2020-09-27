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Хорошее вино залегло на дно

Чем производители и дистрибуторы могут помочь друг другу
Сандро Хатиашвили , эксперт компании Simple
Андрей Гордеев / Ведомости

Неужели в наше время кто-то еще может не понимать, что рынок все сам решит? Между тем стоит вспомнить недавнюю инициативу виноделов, которая предполагала обязательное присутствие на первом месте в винных картах всех ресторанов РФ российского предложения. В этом случае речь о том, что конкуренция ведется не за счет качества продвигаемого вина, а с помощью административного ресурса.

Нет повода волноваться, что российское вино будет ущемлено, – пул потребителей, которые пьют отечественное (российское, а также вина других стран бывшего СССР вроде Молдавии и Грузии), не перебежит на импортное даже при равенстве цены. Бессмысленность борьбы в рамках защиты российского производителя с импортным бутилированным вином очень хорошо показывает статистика: доля импортного вина незначительна и очень стабильна. Ее невероятно трудно изменить, потому что голосует потребитель своим кошельком. Искусственная конкуренция контрпродуктивна, потому что эти два лагеря не пересекаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных