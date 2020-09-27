Хорошее вино залегло на дно

Хорошее вино залегло на дноЧем производители и дистрибуторы могут помочь друг другу
Неужели в наше время кто-то еще может не понимать, что рынок все сам решит? Между тем стоит вспомнить недавнюю инициативу виноделов, которая предполагала обязательное присутствие на первом месте в винных картах всех ресторанов РФ российского предложения. В этом случае речь о том, что конкуренция ведется не за счет качества продвигаемого вина, а с помощью административного ресурса.
Нет повода волноваться, что российское вино будет ущемлено, – пул потребителей, которые пьют отечественное (российское, а также вина других стран бывшего СССР вроде Молдавии и Грузии), не перебежит на импортное даже при равенстве цены. Бессмысленность борьбы в рамках защиты российского производителя с импортным бутилированным вином очень хорошо показывает статистика: доля импортного вина незначительна и очень стабильна. Ее невероятно трудно изменить, потому что голосует потребитель своим кошельком. Искусственная конкуренция контрпродуктивна, потому что эти два лагеря не пересекаются.