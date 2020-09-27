Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Как принять больше мигрантов с Украины

Борьба за людей вместо борьбы за геополитическую ориентацию Украины
Иван Розинский , доктор экономических наук
Вручение российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик /Валерий Матыцин / ТАСС

Опубликованные в августе демографические итоги первого полугодия 2020 г. негативны: по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. снизились рождаемость и миграционный приток, выросла смертность, что вызвало суммарно самую сильную за последние 15 лет убыль населения страны. Единственным показателем с положительной динамикой стала миграция в Россию жителей Украины, которая за пять месяцев 2020 г. составила 55% совокупного миграционного сальдо.

Произошло это из-за упрощения предоставления российского гражданства жителям Донбасса. В расширении упрощенного механизма, действующего по отношению к ним, на всех жителей Украины видится переход к политике, когда борьба за геополитическую ориентацию Украины сменяется борьбой за ее людей. В ситуации, когда повсеместно снижается рождаемость, но при этом обостряются кризисы, связанные с «неправильной» миграцией, привлечение подходящих именно данной стране мигрантов становится важнейшей частью конкуренции между странами.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных