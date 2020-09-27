Как принять больше мигрантов с Украины

Произошло это из-за упрощения предоставления российского гражданства жителям Донбасса. В расширении упрощенного механизма, действующего по отношению к ним, на всех жителей Украины видится переход к политике, когда борьба за геополитическую ориентацию Украины сменяется борьбой за ее людей. В ситуации, когда повсеместно снижается рождаемость, но при этом обостряются кризисы, связанные с «неправильной» миграцией, привлечение подходящих именно данной стране мигрантов становится важнейшей частью конкуренции между странами.