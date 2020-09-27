Как принять больше мигрантов с Украины

Как принять больше мигрантов с УкраиныБорьба за людей вместо борьбы за геополитическую ориентацию Украины
Опубликованные в августе демографические итоги первого полугодия 2020 г. негативны: по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. снизились рождаемость и миграционный приток, выросла смертность, что вызвало суммарно самую сильную за последние 15 лет убыль населения страны. Единственным показателем с положительной динамикой стала миграция в Россию жителей Украины, которая за пять месяцев 2020 г. составила 55% совокупного миграционного сальдо.
Произошло это из-за упрощения предоставления российского гражданства жителям Донбасса. В расширении упрощенного механизма, действующего по отношению к ним, на всех жителей Украины видится переход к политике, когда борьба за геополитическую ориентацию Украины сменяется борьбой за ее людей. В ситуации, когда повсеместно снижается рождаемость, но при этом обостряются кризисы, связанные с «неправильной» миграцией, привлечение подходящих именно данной стране мигрантов становится важнейшей частью конкуренции между странами.