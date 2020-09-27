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Люди – новая нефть

Человек, его тело, здоровье и характер – главный ресурс новой экономики
Алексей Сахнин
Pixabay

Согласно сентябрьскому докладу BP Energy Outlook 2020, пик потребления нефти уже, скорее всего, был пройден в 2019 г. Два из трех описанных в докладе сценариев предполагают снижение мирового спроса на нефть к 2040 г. соответственно на треть и почти вдвое. Падение произойдет даже в самом оптимистическом для нефтяной отрасли сценарии – хотя и только на 5%. В долгосрочной перспективе главными факторами станут бурное развитие электротранспорта и рост производства возобновляемой энергии. А в краткосрочной удар по нефти уже нанес коронавирус: в 2020 г. глобальное потребление углеводородов сократится на 8%.

Забрезживший впереди конец нефтяной эры накладывается на другую долгосрочную тенденцию – нарастающий структурный кризис на рынке труда. Пандемия лишь ускорила этот тренд. 23 сентября Международная организация труда опубликовала отчет, который показывает, что трудовые доходы в мире в 2020 г. упадут на 10,7% (5,5% мирового ВВП). Страны с низкими и средними доходами потеряют в 1,5 раза больше, чем богатые.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных