Люди – новая нефть

Люди – новая нефтьЧеловек, его тело, здоровье и характер – главный ресурс новой экономики
Согласно сентябрьскому докладу BP Energy Outlook 2020, пик потребления нефти уже, скорее всего, был пройден в 2019 г. Два из трех описанных в докладе сценариев предполагают снижение мирового спроса на нефть к 2040 г. соответственно на треть и почти вдвое. Падение произойдет даже в самом оптимистическом для нефтяной отрасли сценарии – хотя и только на 5%. В долгосрочной перспективе главными факторами станут бурное развитие электротранспорта и рост производства возобновляемой энергии. А в краткосрочной удар по нефти уже нанес коронавирус: в 2020 г. глобальное потребление углеводородов сократится на 8%.
Забрезживший впереди конец нефтяной эры накладывается на другую долгосрочную тенденцию – нарастающий структурный кризис на рынке труда. Пандемия лишь ускорила этот тренд. 23 сентября Международная организация труда опубликовала отчет, который показывает, что трудовые доходы в мире в 2020 г. упадут на 10,7% (5,5% мирового ВВП). Страны с низкими и средними доходами потеряют в 1,5 раза больше, чем богатые.