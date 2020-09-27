Люди – новая нефть

Согласно сентябрьскому докладу BP Energy Outlook 2020, пик потребления нефти уже, скорее всего, был пройден в 2019 г. Два из трех описанных в докладе сценариев предполагают снижение мирового спроса на нефть к 2040 г. соответственно на треть и почти вдвое. Падение произойдет даже в самом оптимистическом для нефтяной отрасли сценарии – хотя и только на 5%. В долгосрочной перспективе главными факторами станут бурное развитие электротранспорта и рост производства возобновляемой энергии. А в краткосрочной удар по нефти уже нанес коронавирус: в 2020 г. глобальное потребление углеводородов сократится на 8%.