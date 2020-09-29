Политика в судейской мантии

Политика в судейской мантииКак партийность повлияла на разговор о Верховном суде США
Каждые четыре года американские президентские выборы становятся главной темой в самих США и в остальном мире. Любые события или действия в публичной плоскости неизбежно политизируются, воспринимаются через призму противостояния республиканцев и демократов. Президент-республиканец Дональд Трамп во много раз усилил поляризацию американского общества, унаследованную им от предшественника.
Сторонники и противники Трампа считают, что выборы 2020 г. – не про избрание нового главы государства (или переизбрание действующего), а про будущее страны и даже про само ее выживание. А если ставки так высоки, все средства хороши для победы. Остальной мир, в свою очередь, оказывается заложником этой политической, идейной и мировоззренческой битвы. Слишком велика значимость США для мира.