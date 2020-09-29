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Политика в судейской мантии

Как партийность повлияла на разговор о Верховном суде США
Антон Именнов , управляющий партнер Pen & Paper
Reuters

Каждые четыре года американские президентские выборы становятся главной темой в самих США и в остальном мире. Любые события или действия в публичной плоскости неизбежно политизируются, воспринимаются через призму противостояния республиканцев и демократов. Президент-республиканец Дональд Трамп во много раз усилил поляризацию американского общества, унаследованную им от предшественника.

Сторонники и противники Трампа считают, что выборы 2020 г. – не про избрание нового главы государства (или переизбрание действующего), а про будущее страны и даже про само ее выживание. А если ставки так высоки, все средства хороши для победы. Остальной мир, в свою очередь, оказывается заложником этой политической, идейной и мировоззренческой битвы. Слишком велика значимость США для мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных