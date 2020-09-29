Тайна московских бордюров

Внутри власти должна быть тайна, указывал еще Великий инквизитор в романе Достоевского. Без трех своих важнейших компонентов – тайны, чуда и авторитета – нет подлинного господства. Но можно дополнить эту композицию. Внутри настоящей власти еще должен быть абсурд. Нелогичность, нерациональность, непредсказуемость. Именно за счет абсурда власть дает почувствовать, что она может управлять реальностью, выключая законы логики: мы делаем то, что другие и помыслить не могут.