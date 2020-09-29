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Тайна московских бордюров

Столичное правительство и элементы драматургии абсурда
Алексей Фирсов
Андрей Гордеев / Ведомости

Воспользовавшись небольшой паузой между волнами эпидемии, московское правительство продолжило замену бордюров прошлогоднего, устаревшего фасона на новейшие образцы. Работы идут с присущим Москве масштабом, и наверняка вскоре мы увидим еще более похорошевшую столицу. Однако уже давно обыватель догадывается, что это действие содержит в себе большую тайну, а возможно, ритуал, франкмасонский посыл, разгадать который простому уму уже не по силам.

Внутри власти должна быть тайна, указывал еще Великий инквизитор в романе Достоевского. Без трех своих важнейших компонентов – тайны, чуда и авторитета – нет подлинного господства. Но можно дополнить эту композицию. Внутри настоящей власти еще должен быть абсурд. Нелогичность, нерациональность, непредсказуемость. Именно за счет абсурда власть дает почувствовать, что она может управлять реальностью, выключая законы логики: мы делаем то, что другие и помыслить не могут.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных