Тайна московских бордюров

Тайна московских бордюровСтоличное правительство и элементы драматургии абсурда
Воспользовавшись небольшой паузой между волнами эпидемии, московское правительство продолжило замену бордюров прошлогоднего, устаревшего фасона на новейшие образцы. Работы идут с присущим Москве масштабом, и наверняка вскоре мы увидим еще более похорошевшую столицу. Однако уже давно обыватель догадывается, что это действие содержит в себе большую тайну, а возможно, ритуал, франкмасонский посыл, разгадать который простому уму уже не по силам.
Внутри власти должна быть тайна, указывал еще Великий инквизитор в романе Достоевского. Без трех своих важнейших компонентов – тайны, чуда и авторитета – нет подлинного господства. Но можно дополнить эту композицию. Внутри настоящей власти еще должен быть абсурд. Нелогичность, нерациональность, непредсказуемость. Именно за счет абсурда власть дает почувствовать, что она может управлять реальностью, выключая законы логики: мы делаем то, что другие и помыслить не могут.