Чего не хватает внутреннему туризму

Эпидемия коронавируса снова набирает обороты, но у любой сложной ситуации есть свои бенефициары. Кажется, что внутренний туризм – один из них. Открытие границ уже совсем не очевидно, и люди листают российские сайты в попытке избежать двухнедельной постновогодней депрессии.