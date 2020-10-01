Чего не хватает внутреннему туризму

Чего не хватает внутреннему туризмуПочему эта отрасль до сих пор не стала большим бизнесом
Эпидемия коронавируса снова набирает обороты, но у любой сложной ситуации есть свои бенефициары. Кажется, что внутренний туризм – один из них. Открытие границ уже совсем не очевидно, и люди листают российские сайты в попытке избежать двухнедельной постновогодней депрессии.
Действительно, импульс для роста отрасль получила. Заполняемость гостиниц в сезон достигала 90–100%, курортные города набухали от людских потоков, а брутальные лица шашлычников лоснились от барышей. Но тут открылись системные проблемы отрасли, с которыми государство пыталось справиться наивными средствами типа кэшбэка за поездки на российские курорты.
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