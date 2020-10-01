Ось Москва – Тегеран – Пекин

На полигоне Капустин Яр 26 сентября наградили участников военных учений «Кавказ-2020», за которыми наблюдал Владимир Путин. В сентябре Россия, Китай и Иран провели сразу несколько военных учений в разных регионах и морях, в некоторых случаях – совместные. В мире заговорили о создании нового вооруженного альянса. Впрочем, Ариан Табатабаи, известная американская специалистка по Ближнему Востоку, о создании «тройной оси» с участием Москвы, Тегерана и Пекина пишет уже несколько лет.