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Только политика, никакой физики

«Водородная стратегия» противоречит законам природы
Игорь Алабужин , политолог
Yves Herman / Reuters

На рубеже веков мир уже было готовился перейти на водородную энергетику. Подписывались законы, составлялись масштабные планы, президенты России и США активно обсуждали вопрос. Но потом энтузиазм поугас. Американцы начали решать свои энергетические проблемы за счет добычи сланцевых углеводородов. А в Брюсселе прочно взяли власть сторонники возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Они поразительно быстро выросли на огромных финансовых субсидиях и твердо вели Евросоюз к его полной электрификации на основе ветровых и солнечных станций.

В конце 2019 г. Еврокомиссия опубликовала свою «Европейскую зеленую сделку», приложив к ней дорожную карту – список документов, которые Брюссель обязался разработать в течение двух следующих лет. Что примечательно, никакой «водородной стратегии» в этом списке нет. То есть меньше года назад Европа еще и не догадывалась, что возглавит мировое водородное движение. Европейское начальство никак не объясняло причину внезапно вспыхнувшей страсти к водороду, сделав вид, что так все и было задумано. Так или иначе теперь СМИ рассказывают, что это важнейший геополитический проект и что Европа наконец собирается добиться энергетической независимости. Прежде всего от такого трудного партнера, как Россия. Поэтому в водородной quasi una fantasia Еврокомиссии трудно не увидеть один из аргументов в борьбе с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных