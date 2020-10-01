Только политика, никакой физики

В конце 2019 г. Еврокомиссия опубликовала свою «Европейскую зеленую сделку», приложив к ней дорожную карту – список документов, которые Брюссель обязался разработать в течение двух следующих лет. Что примечательно, никакой «водородной стратегии» в этом списке нет. То есть меньше года назад Европа еще и не догадывалась, что возглавит мировое водородное движение. Европейское начальство никак не объясняло причину внезапно вспыхнувшей страсти к водороду, сделав вид, что так все и было задумано. Так или иначе теперь СМИ рассказывают, что это важнейший геополитический проект и что Европа наконец собирается добиться энергетической независимости. Прежде всего от такого трудного партнера, как Россия. Поэтому в водородной quasi una fantasia Еврокомиссии трудно не увидеть один из аргументов в борьбе с Россией.