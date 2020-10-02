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Проклятые вопросы к ковиду

Как меняется потребительское поведение в результате пандемии
Андрей Стась
Michael Probst / AP

Консалтинговая компания Bain & Company опубликовала результаты исследования изменений в поведении потребителей в США и странах Евросоюза. В исследовании выделяется две группы тенденций, важных для будущего потребительских брендов. Первая группа – изменения, которые уже происходили, но были ускорены пандемией. Вторая – тренды, направление которых пока не очевидно и может меняться.

Важнейшей из тенденций первой группы стало увеличение доли онлайна во всех потребительских видах деятельности – от покупки продуктов до занятий фитнесом. И хотя после отмены самоизоляции произошел отскок, как после промокампании, и многие покупатели вернулись в офлайн, процесс уже стал фактически необратимым. К другим изменениям следует отнести поляризацию потребления в эконом- и премиум-сегменте, снижение доли потребления продуктов питания и напитков вне дома и увеличение трат на продукты, ассоциирующиеся со здоровьем и здоровым образом жизни. Последний тренд обещает годы процветания производителям пищевых добавок, функциональных продуктов питания и напитков, спортивного питания и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных