Проклятые вопросы к ковиду

Важнейшей из тенденций первой группы стало увеличение доли онлайна во всех потребительских видах деятельности – от покупки продуктов до занятий фитнесом. И хотя после отмены самоизоляции произошел отскок, как после промокампании, и многие покупатели вернулись в офлайн, процесс уже стал фактически необратимым. К другим изменениям следует отнести поляризацию потребления в эконом- и премиум-сегменте, снижение доли потребления продуктов питания и напитков вне дома и увеличение трат на продукты, ассоциирующиеся со здоровьем и здоровым образом жизни. Последний тренд обещает годы процветания производителям пищевых добавок, функциональных продуктов питания и напитков, спортивного питания и т. д.