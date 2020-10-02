Проклятые вопросы к ковиду

Проклятые вопросы к ковидуКак меняется потребительское поведение в результате пандемии
Консалтинговая компания Bain & Company опубликовала результаты исследования изменений в поведении потребителей в США и странах Евросоюза. В исследовании выделяется две группы тенденций, важных для будущего потребительских брендов. Первая группа – изменения, которые уже происходили, но были ускорены пандемией. Вторая – тренды, направление которых пока не очевидно и может меняться.
Важнейшей из тенденций первой группы стало увеличение доли онлайна во всех потребительских видах деятельности – от покупки продуктов до занятий фитнесом. И хотя после отмены самоизоляции произошел отскок, как после промокампании, и многие покупатели вернулись в офлайн, процесс уже стал фактически необратимым. К другим изменениям следует отнести поляризацию потребления в эконом- и премиум-сегменте, снижение доли потребления продуктов питания и напитков вне дома и увеличение трат на продукты, ассоциирующиеся со здоровьем и здоровым образом жизни. Последний тренд обещает годы процветания производителям пищевых добавок, функциональных продуктов питания и напитков, спортивного питания и т. д.