Пора разобраться с ОКВЭДом

Пора разобраться с ОКВЭДомКак не дать погибнуть малому бизнесу во второй волне
Вторая волна коронавируса стала реальностью. Количество новых заражений вернулось к майским пикам. Власти пока не рассматривают введение жестких ограничений, которые применялись весной этого года, но полностью исключить подобный сценарий уже нельзя. Московские предприятия частично переводят сотрудников на удаленку: указ Сергея Собянина обязывает держать на дистанции не менее 30% штата, а также людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. А в рекомендациях мэрии уже звучит, что удаленно хорошо бы держать 50% работников.
Очевидно, что в этих условиях необходимо принимать решение по новым мерам поддержки бизнеса или о пролонгации существовавших до 1 октября 2020 г. Причем делать это нужно оперативно, поскольку ситуация становится критической. Финансовые власти это понимают: глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что кредитные каникулы для граждан и бизнеса – мера, оказавшаяся одной из самых эффективных, – может быть продлена. В свою очередь Банк России рекомендовал банкам продолжать собственные программы реструктуризации как минимум до 31 декабря этого года.