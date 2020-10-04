Пора разобраться с ОКВЭДом

Вторая волна коронавируса стала реальностью. Количество новых заражений вернулось к майским пикам. Власти пока не рассматривают введение жестких ограничений, которые применялись весной этого года, но полностью исключить подобный сценарий уже нельзя. Московские предприятия частично переводят сотрудников на удаленку: указ Сергея Собянина обязывает держать на дистанции не менее 30% штата, а также людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. А в рекомендациях мэрии уже звучит, что удаленно хорошо бы держать 50% работников.