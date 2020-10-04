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Пора разобраться с ОКВЭДом

Как не дать погибнуть малому бизнесу во второй волне
Павел Самиев
PhotoXPress

Вторая волна коронавируса стала реальностью. Количество новых заражений вернулось к майским пикам. Власти пока не рассматривают введение жестких ограничений, которые применялись весной этого года, но полностью исключить подобный сценарий уже нельзя. Московские предприятия частично переводят сотрудников на удаленку: указ Сергея Собянина обязывает держать на дистанции не менее 30% штата, а также людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. А в рекомендациях мэрии уже звучит, что удаленно хорошо бы держать 50% работников.

Очевидно, что в этих условиях необходимо принимать решение по новым мерам поддержки бизнеса или о пролонгации существовавших до 1 октября 2020 г. Причем делать это нужно оперативно, поскольку ситуация становится критической. Финансовые власти это понимают: глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что кредитные каникулы для граждан и бизнеса – мера, оказавшаяся одной из самых эффективных, – может быть продлена. В свою очередь Банк России рекомендовал банкам продолжать собственные программы реструктуризации как минимум до 31 декабря этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных