Дональд Трамп и российский электорат

Правда, интерес уже не тот, что четыре года назад. Тогда ажиотаж достиг кипения, и жители глухой российской провинции могли всерьез переживать за рыжего парня, который, по их представлениям, вот-вот разрушит сложившийся порядок вещей. А поскольку тяга к саморазрушению является одним из базовых национальных инстинктов, обывателю хотелось разделить это наше чувство и с остальным миром.