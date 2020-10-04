Дональд Трамп и российский электорат

Дональд Трамп и российский электоратПочему президент США привлекает внимание нашего зрителя
Глобальный мир – глобальные шоу. Жители России включились в наблюдение за главным представлением сезона, выборами в США, остроты которому добавила болезнь основного актера.
Правда, интерес уже не тот, что четыре года назад. Тогда ажиотаж достиг кипения, и жители глухой российской провинции могли всерьез переживать за рыжего парня, который, по их представлениям, вот-вот разрушит сложившийся порядок вещей. А поскольку тяга к саморазрушению является одним из базовых национальных инстинктов, обывателю хотелось разделить это наше чувство и с остальным миром.
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