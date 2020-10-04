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Дональд Трамп и российский электорат

Почему президент США привлекает внимание нашего зрителя
Алексей Фирсов
CHANDAN KHANNA / AFP

Глобальный мир – глобальные шоу. Жители России включились в наблюдение за главным представлением сезона, выборами в США, остроты которому добавила болезнь основного актера.

Правда, интерес уже не тот, что четыре года назад. Тогда ажиотаж достиг кипения, и жители глухой российской провинции могли всерьез переживать за рыжего парня, который, по их представлениям, вот-вот разрушит сложившийся порядок вещей. А поскольку тяга к саморазрушению является одним из базовых национальных инстинктов, обывателю хотелось разделить это наше чувство и с остальным миром.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных