Целеполагающая премия

Каждый год в начале октября миллионы людей ждут новостей из Стокгольма. Казалось бы, что им до неизвестных имен ученых и писателей, ведь практически никто и никогда не узнает лауреатов в лицо, не прочтет их трудов. А если и прочтет, то ничего не поймет (исключения составляют разве что лауреаты премии по литературе и премии мира). Работает, возможно, патриотический интерес: дадут ли что-нибудь нашему соотечественнику? «Непременно дадут!» – полагает американец и оказывается прав. «Да не в жизнь!» – думает россиянин и тоже оказывается прав.